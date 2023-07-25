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"Еш Атид" требует объяснений от Левина
25.07.2023 14:42 Алина Груднева

"Еш Атид" требует объяснений от Левина

"Еш Атид" и "Движение за качество власти" подали петиции БАГАЦ с требованием приказать министру юстиции Яриву Левину объяснить, почему тот отказывается созывать комитет по назначениям судей.

В документе, поданном "Еш Атид", сказано, что у Левина "не хватает полномочий" для того, чтобы не созывать комитет.

В партии считают, что решение министра "чрезвычайно необоснованно" и представляет собой "вопиющее нарушение".

В свою очередь, "Движение за качество власти" утверждает, что Левин не созывает комитет из "личных и политических соображений".
 

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