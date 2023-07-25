



"Еш Атид" требует объяснений от Левина

"Еш Атид" и "Движение за качество власти" подали петиции БАГАЦ с требованием приказать министру юстиции Яриву Левину объяснить, почему тот отказывается созывать комитет по назначениям судей.



В документе, поданном "Еш Атид", сказано, что у Левина "не хватает полномочий" для того, чтобы не созывать комитет.



В партии считают, что решение министра "чрезвычайно необоснованно" и представляет собой "вопиющее нарушение".



В свою очередь, "Движение за качество власти" утверждает, что Левин не созывает комитет из "личных и политических соображений".

