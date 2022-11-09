"Еш Атид" рекомендовала Лапида на пост премьер-министра
"Еш Атид" рекомендовала лидера партии и уходящего премьер-министра Яира Лапида в качестве кандидата для формирования следующего правительства.
Как сообщает Times of Israel, это - символический шаг после того как блок Лапида не смог получить необходимое количество мест на выборах на прошлой неделе.
Кроме этого, "Еш Атид" подтвердила свое намерение уйти в оппозицию после своего короткого пребывания во главе коалиции. В партии также упрекнули "Ликуд" в использовании гибкой идеологии для восстановления контроля.
"Нельзя менять ценности только для того, чтобы быть у власти", - заявила Карин Эльхаррар.
"Нам нужно быть альтернативой, чтобы сохранить демократические и либеральные ценности", - отметил Боаз Топоровски.