



“Еш Атид” зовет израильтян на улицы

Во вторник “Еш Атид” призвала активистов выйти на улицы в эти выходные и протестовать против правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Объединяющий клич прозвучал через несколько дней после того, как партия “А-Махане а-Мамлахти” Бени Ганца объявила о создании форума “Борьба за характер государства”.



"Еш Атид" призвала своих сторонников “остановить безумие” и “бороться за страну”, выйдя на акции протеста в пятницу утром и в субботу днем.



“Мы устали расстраиваться из-за результатов выборов”, – сказал Яир Лапид, возглавляющий партию. “Мы будем бороться за нашу страну, за образование наших детей, за Армию обороны Израиля и ее ценности, а также за демократию”.



Лапид считает, что Нетаниягу “слабее, чем когда-либо” и отдает “все, что свято и дорого гражданам Израиля, самой радикальной и дикой группе в израильском обществе”.



“Мы здесь не только для того, чтобы платить налоги и отправлять наших детей в армию. Мы будем сражаться за нашу страну, мы никого не боимся и не будем молчать, когда они причиняют вред нашим солдатам и нашим детям”, – добавил он.



Во вторник вечером оппозиционеры встретились, чтобы обсудить и скоординировать свою деятельность. Депутаты от "Еш Атид", “А-Махане а-Мамлахти”, “Авода” и “Мерец” встретились и пообещали сформировать “единый фронт против нападок на систему правосудия, систему образования, ЦАХАЛ и демократию в целом”.



Они заявили, что другие оппозиционные фракции – НДИ, РААМ и “Хадаш-Таал” были приглашены на форум, но не смогли присутствовать, однако, планируют принять участие в будущих встречах.



Депутат Кнессета Гади Айзенкот уже призвал к протестам против запланированных мер следующего правительства, в первую очередь –- судебной реформы.