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Еш Атид: праймериз в декабре
02.10.2023 20:37 Катя Шульц

Еш Атид: праймериз в декабре

Еш Атид объявила о предстоящих через два месяца праймериз.

На партийной конференции обсудят ряд вопросов и проведут голосование по вопросу о назначении председателя партии.

Участники конференции, соответствующие всем критериям, смогут представить свою кандидатуру для избрания в соответствии с уставом до начала ноября. Критерии у Еш Атид довольно прозрачны. Для выдвижения кандидатуры на пост главы партии нужно быть в партии не менее трех лет подряд - до даты выборов главы партии, а также не иметь судимостей.

Это будет вторая конференция Еш Атид за все десять лет ее существования. Первые праймериз прошли в январе 2022 года. Кроме того, на первой конференции голосование не проводилось, потому что, кроме председателя партии Лапида, не было представлено никаких других кандидатов.

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