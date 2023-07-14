



ЕС запретил продажу мобильных телефонов без съемного аккумулятора

Европейский Союз принял закон, запрещающий смартфоны без съемного аккумулятора. Это позволит пользователям без проблем и быстро заменять батареи избегая посещения сервисного центра. Об этом сообщает Android Authority.



Новые нормы вступают в силу с 2027 года. К ним также относится обязательная маркировка батарей –производители будут обязаны предоставлять информацию о емкости, прочности и химическом составе батареи.



Законодательная инициатива направлена ​​на формирование циклической экономики для батарей, увеличение возможности переработки и повторного использования материалов. В идеале батареи из старых смартфонов будут полностью перерабатываться для производства новых, хотя понятно, что не все материалы могут быть использованы повторно на 100%.



Издание отмечает, что, несмотря на то, что закон обязателен только для устройств, продаваемых в странах ЕС, предполагается, что крупные производители, такие как Samsung, Google и Apple, вероятно, будут применять его стандарты во всем мире.



Отметим, что ранее было принято подобное решение по ноутбукам. В ближайшем будущем пользователи могут без проблем заменять батареи на своих портативных компьютерах.