



ЕС выделит 1 млрд евро на восстановление Турции

Европейский Союз предоставит Турции один миллиард евро помощи для восстановления после разрушительных землетрясений в начале февраля, которые привели к гибели десятков тысяч людей и лишили домов миллионы.



Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на донорской конференции.



Она отметила, что совместные усилия государств-членов и институтов Европейского Союза позволили почти сразу после землетрясений оказать помощь Турции и Сирии, пострадавших от стихийного бедствия.



"Европейский Союз, его государства-члены и финансовые учреждения вместе приняли мощное обязательство. Имею удовольствие сообщить, что только Еврокомиссия поддержит Турцию одним миллиардом евро для восстановления", - анонсировала фон дер Ляйен.



Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, 180 миллионов евро будет направлено для гуманитарной помощи и восстановления в Сирии, что дополнит уже выделенный 21 миллион евро помощи.



"Никто не может заполнить пустоту, оставленную теми, кто потерял жизнь, но вместе мы можем реконструировать и отстроить", - подчеркнула она.



