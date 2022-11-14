



ЕС ввел санкции против КСИР из-за российских боевых беспилотников

Европейский союз вводит санкции в отношении лидера КСИР, аэрокосмических сил Ирана и компании, производящей беспилотники, которые, по утверждению блока, использовались Россией в войне против Украины.



Россию обвиняют в том, что она использует беспилотники иранского производства в Украине для нанесения ударов по электростанциям и другой ключевой гражданской инфраструктуре. ЕС заявляет, что у него есть доказательства того, что Иран продавал беспилотники России с начала войны в феврале. Он расследует сообщения о том, что Иран также может поставлять ракеты.



В заявлении ЕС говорится, что главная цель санкций - лидер Революционной гвардии генерал Хоссейн Салами, потому что корпус "контролирует разработку иранской программы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также передачу БПЛА за границу".



Евросоюз также ввел санкции в отношении Воздушно-космических сил КСИР и ее командующего, заявив, что беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6, которые они якобы поставили, "используются Российской Федерацией в агрессивной войне против Украины".



Компания Qods Aviation Industries, производящая беспилотники Mohajer-6, также попала в список "за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

