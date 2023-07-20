



ЕС ввел новые санкции против Ирана, запрещающие экспорт компонентов для БПЛА

Совет Европейского союза объявил в четверг, 20 июля, о введении новых антииранских санкций, которые запрещают экспорт из ЕС в Иран компонентов, используемых при конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



"Также предусматриваются ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.



В документе уточняется, что этот новый режим санкций дополняет три ранее принятых пакета санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с БПЛА, последний из которых был принят в феврале 2023 года.



Также Совет ЕС принял решение включить шесть иранцев в списки двух уже существующих режимов санкций за военно-техническое сотрудничество с Россией (БПЛА) и "сирийским режимом" (системы противовоздушной обороны).



"Активы лиц, внесенных в списки, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также распространяются ограничения на поездки, не позволяющие им въезжать на территории ЕС или пересекать их транзитом", - отмечается в документе.



В эти два списка, как следует из публикации 20 июля в "Официальном журнале" ЕС, вошли:



член административного совета Qods Aviation Industries (QAI) - организации, торгующей беспилотниками;

командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и председатель административного совета компании Paravar Pars, производящей БПЛА;

три члена административного совета Paravar Pars;

заместитель командующего аэрокосмическими силами КСИР, отвечающий за проект противовоздушной обороны в Сирии.



Оба регламента ЕС вступили в силу в день их опубликования.



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