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ЕС введет санкции против компаний Ирана, причастных к российской агрессии
15.02.2023 13:05 Раиса Вовк

ЕС введет санкции против компаний Ирана, причастных к российской агрессии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС впервые предложит санкции против иранских экономических операторов, причастных к российской войне против Украины. 

«Впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции», - сказала фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, 10-й пакет санкций ЕС общей стоимостью 11 млрд евро (11,79 млрд долларов) будет направлен на новые торговые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.

Ранее Соединенные Штаты Америки расширили свой "черный список" относительно экспортного контроля, добавив в него семь организаций из Ирана, принимающих участие в изготовлении и передаче дронов России для ее войны против Украины. 

В список попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции и его исследовательское учреждение, а также пять других организаций, связанных с изготовлением беспилотников или компонентов к ним, в том числе производитель БпЛА Shahed.

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