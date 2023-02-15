



ЕС введет санкции против компаний Ирана, причастных к российской агрессии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС впервые предложит санкции против иранских экономических операторов, причастных к российской войне против Украины.



«Впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции», - сказала фон дер Ляйен, передает Reuters.



По ее словам, 10-й пакет санкций ЕС общей стоимостью 11 млрд евро (11,79 млрд долларов) будет направлен на новые торговые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.



Ранее Соединенные Штаты Америки расширили свой "черный список" относительно экспортного контроля, добавив в него семь организаций из Ирана, принимающих участие в изготовлении и передаче дронов России для ее войны против Украины.



В список попали Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции и его исследовательское учреждение, а также пять других организаций, связанных с изготовлением беспилотников или компонентов к ним, в том числе производитель БпЛА Shahed.