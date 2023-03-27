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ЕС ужесточит санкции против Беларуси в случае размещения ядерного оружия | Фото: pixabay.com
27.03.2023 09:55 Наталья Богинская

ЕС ужесточит санкции против Беларуси в случае размещения ядерного оружия

Евросоюз введет дополнительные санкции против Беларуси, если в там разместят российское ядерное оружие. Об этом в воскресенье написал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в своем Twitter.

“Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить на дальнейшие санкции”, – написал Боррель.

  Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в воскресенье, что данных о том, что ядерное оружие оказалось в Беларуси, нет.

“Мы не видим никаких признаков того, что Путин выполнил это обещание или передвинул какое-нибудь ядерное оружие”, – сказал Кирби.


В субботу Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В частности, по словам президента России, 1 июля 2023 года в стране завершится строительство хранилища ядерного оружия. В ответ в воскресенье МИД Украины призвал собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

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