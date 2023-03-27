



ЕС ужесточит санкции против Беларуси в случае размещения ядерного оружия

Евросоюз введет дополнительные санкции против Беларуси, если в там разместят российское ядерное оружие. Об этом в воскресенье написал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в своем Twitter.

“Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить на дальнейшие санкции”, – написал Боррель.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в воскресенье, что данных о том, что ядерное оружие оказалось в Беларуси, нет.

“Мы не видим никаких признаков того, что Путин выполнил это обещание или передвинул какое-нибудь ядерное оружие”, – сказал Кирби.