ЕС ужесточит санкции против Беларуси в случае размещения ядерного оружия
Евросоюз введет дополнительные санкции против Беларуси, если в там разместят российское ядерное оружие. Об этом в воскресенье написал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в своем Twitter.
“Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить на дальнейшие санкции”, – написал Боррель.
Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в воскресенье, что данных о том, что ядерное оружие оказалось в Беларуси, нет.
#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023
The EU stands ready to respond with further sanctions.
“Мы не видим никаких признаков того, что Путин выполнил это обещание или передвинул какое-нибудь ядерное оружие”, – сказал Кирби.
В субботу Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. В частности, по словам президента России, 1 июля 2023 года в стране завершится строительство хранилища ядерного оружия. В ответ в воскресенье МИД Украины призвал собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.