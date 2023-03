ЕС ужесточит санкции против Беларуси в случае размещения ядерного оружия

Евросоюз введет дополнительные санкции против Беларуси, если в там разместят российское ядерное оружие. Об этом в воскресенье написал вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в своем Twitter.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.