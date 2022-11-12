



ЕС усилит санкции против Ирана

Европейский союз на следующей неделе усилит санкции в отношении Ирана за жестокое подавление протестов.



Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает "Укринформ".



"За эту жестокость и пренебрежение к человеческой жизни одних слов недостаточно. Вот почему мы принимаем меры. Евросоюз уже ввел несколько пакетов санкций. Основное внимание сосредоточено на ответственных за это насилие над собственным народом. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", - заявил Шольц.