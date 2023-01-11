



ЕС требует от Израиля возмещения ущерба за снос палестинских построек

Европейский комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич заявил, что Израиль должен возместить ущерб за строения, которые он сносит в Иудее и Самарии, и которые были построены на средства ЕС.



Как сообщает "Гаарец", заявление Ленарчича было ответом 24 членам Европейского парламента, которые связались с комиссией после намерения Израиля снести десятки домов в деревнях в Иудее и Самарии в районе Масафер-Ятта, которые были построены при финансовой помощи Европейского Союза или его государств-членов.



"Европейский союз неоднократно обращался к Израилю с просьбой компенсировать потерю денег европейских налогоплательщиков", - написали члены Европарламента в обращении к комиссару.



Ленарчич ответил, что "в ряде случаев к Израилю обращались с просьбой вернуть или компенсировать имущество, финансируемое ЕС, которое было уничтожено, демонтировано или конфисковано", и что Европейский союз продолжает работать в этом отношении посредством целого ряда дипломатических и политических каналов.



Однако он добавил, что "на данном этапе список возможных шагов по обеспечению компенсации со стороны Израиля за европейское финансирование, которое ушло на ветер при сносах домов, еще не выносился на обсуждение" в Совете Европы.