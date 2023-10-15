



ЕС требует от ХАМАСа срочного освобождения заложников

Европейский Союз требует от террористической организации ХАМАС срочного освобождения заложников, удерживаемых в Газе.



Также лидеры стран ЕС подчеркнули право Израиля на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом.



"Мы подтверждаем важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать оказывать поддержку тем гражданским лицам, которые наиболее нуждаются в Газе, гарантируя, что террористы не будет злоупотреблять такой помощью", - сказано в заявлении.