Новости » Политика
ЕС требует от ХАМАСа срочного освобождения заложников
15.10.2023 19:49 Алина Груднева

ЕС требует от ХАМАСа срочного освобождения заложников

Европейский Союз требует от террористической организации ХАМАС срочного освобождения заложников, удерживаемых в Газе.

Также лидеры стран ЕС подчеркнули право Израиля на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом.

"Мы подтверждаем важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать оказывать поддержку тем гражданским лицам, которые наиболее нуждаются в Газе, гарантируя, что террористы не будет злоупотреблять такой помощью", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы