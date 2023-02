ЕС согласовал десятый пакет санкций против России

Европейский Союз ужесточил санкции против России. Об этом сообщается в Twitter корреспондентом “Радио Свобода” Рикардома Йозвяком.



По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений. Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.



Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.



Кроме того, санкции предусматривают противодействие распространению российской дезинформации.



"Вместе страны ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.

Together, the EU Member States have imposed the most forceful and far-reaching sanctions ever to help Ukraine win the war.



The EU stands united with Ukraine and the Ukrainian people. We will keep supporting Ukraine, for as long as it takes.



(3/3)