



ЕС согласовал десятый пакет санкций против России

Европейский Союз ужесточил санкции против России. Об этом сообщается в Twitter корреспондентом “Радио Свобода” Рикардома Йозвяком.



По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений. Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.



Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.



Кроме того, санкции предусматривают противодействие распространению российской дезинформации.



"Вместе страны ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.