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ЕС согласовал десятый пакет санкций против России
25.02.2023 13:18 Наталья Богинская

ЕС согласовал десятый пакет санкций против России

Европейский Союз ужесточил санкции против России. Об этом сообщается в Twitter корреспондентом “Радио Свобода” Рикардома Йозвяком. 

По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений. Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.

Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.

Кроме того, санкции предусматривают противодействие распространению российской дезинформации.

"Вместе страны ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.

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