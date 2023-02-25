ЕС согласовал десятый пакет санкций против России
Европейский Союз ужесточил санкции против России. Об этом сообщается в Twitter корреспондентом “Радио Свобода” Рикардома Йозвяком.
По словам журналиста, послы стран-членов ЕС вечером 24 февраля согласовали 10 пакет ограничений. Новые санкции в частности усиливают экспортные ограничения в отношении товаров двойного использования и технологий.
Также пакет включает "целевые ограничительные меры" против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или доставляют БПЛА, что использует РФ.
Кроме того, санкции предусматривают противодействие распространению российской дезинформации.
"Вместе страны ЕС ввели самые сильные и масштабные санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметили в шведском председательстве в Евросоюзе.
Together, the EU Member States have imposed the most forceful and far-reaching sanctions ever to help Ukraine win the war.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023
The EU stands united with Ukraine and the Ukrainian people. We will keep supporting Ukraine, for as long as it takes.
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