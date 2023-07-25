



ЕС сочувствует противникам правовой реформы

Европейский Союз разделяет переживания противников правовой реформы из-за принятой 24 июля поправки к Основному закону о судебной системе.



Об этом рассказал высокопоставленный европейский источник.



"ЕС принимает к сведению голосование по законопроекту о разумности. Как и тысячи демонстрантов, ЕС обеспокоен тем, что этот законопроект ограничит способность БАГАЦа проводить судебный пересмотр решений правительства и, таким образом, ослабит его роль и судебный надзор", - сказал он.



В Брюсселе надеются на то, что коалиция и оппозиция в Израиле достигнут компромисс.



"Отношения между ЕС и Израилем основаны на общих ценностях, таких как демократия, верховенство закона, включая независимую судебную систему, и права человека. Важно, чтобы эти ценности были сохранены", — добавил чиновник.

