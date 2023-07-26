



ЕС с "обеспокоенностью" следит за ситуацией в Израиле

Европейский Союз "с обеспокоенностью" следит за событиями в Израиле, связанными с правовой реформой.



Об этом сказано в официальном заявлении ЕС.



"Евросоюз внимательно и с обеспокоенностью следит за событиями в Израиле. Отношения между ЕС и Израилем основаны на общих ценностях, включая разделение ветвей власти и верховенство закона. Независимая судебная система является важным фактором для обеспечения эффективной системы сдержек и противовесов", - сказано в заявлении.



В ЕС призвали израильское правительство продолжать усилия для достижения широкого консенсуса.



"Важно достичь компромисса. Продолжающиеся дебаты и демонстрации указывают на то, что значительная часть населения Израиля обеспокоена реформами, и на то, что Израиль — живая демократия", - добавили в ЕС.

