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ЕС с "обеспокоенностью" следит за ситуацией в Израиле
26.07.2023 17:44 Алина Груднева

ЕС с "обеспокоенностью" следит за ситуацией в Израиле

Европейский Союз "с обеспокоенностью" следит за событиями в Израиле, связанными с правовой реформой.

Об этом сказано в официальном заявлении ЕС.

"Евросоюз внимательно и с обеспокоенностью следит за событиями в Израиле. Отношения между ЕС и Израилем основаны на общих ценностях, включая разделение ветвей власти и верховенство закона. Независимая судебная система является важным фактором для обеспечения эффективной системы сдержек и противовесов", - сказано в заявлении.

В ЕС призвали израильское правительство продолжать усилия для достижения широкого консенсуса.

"Важно достичь компромисса. Продолжающиеся дебаты и демонстрации указывают на то, что значительная часть населения Израиля обеспокоена реформами, и на то, что Израиль — живая демократия", - добавили в ЕС.
 

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