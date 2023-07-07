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ЕС рекордно быстро утвердил увеличение производства ракет для Украины
07.07.2023 10:58 Раиса Вовк

ЕС рекордно быстро утвердил увеличение производства ракет для Украины

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год. Об этом сообщает пресс-службу Совета ЕС.

Согласованное положение позволит срочно выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей для производства боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом будет реализован план обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению об ASAP Евросоюз укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе.

Теперь соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Ожидается, что его подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Напомним, в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. В начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. После этого постоянные представители стран-членов ЕС согласовали проект регламента ASAP. 

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