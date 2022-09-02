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ЕС расширил список персональных санкций против россиян
02.09.2022 20:03 Юлия Фрилис

ЕС расширил список персональных санкций против россиян

ЕС расширил список персональных санкций против россиян. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Туда вошли депутаты Госдумы России Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Радфеда Валерий Пономарев. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза.

В список санкций входят около 100 организаций и более тысячи человек — это политики, представители СМИ, руководители крупных компаний.

Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС.

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