ЕС расширил список персональных санкций против россиян
ЕС расширил список персональных санкций против россиян. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Туда вошли депутаты Госдумы России Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Радфеда Валерий Пономарев. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза.
В список санкций входят около 100 организаций и более тысячи человек — это политики, представители СМИ, руководители крупных компаний.
Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС.