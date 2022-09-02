



ЕС расширил список персональных санкций против россиян

ЕС расширил список персональных санкций против россиян. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Туда вошли депутаты Госдумы России Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Радфеда Валерий Пономарев. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза.



В список санкций входят около 100 организаций и более тысячи человек — это политики, представители СМИ, руководители крупных компаний.



Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в ЕС.