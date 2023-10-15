



ЕС проведет виртуальный саммит по Ближнему Востоку

Европейский Союз проведет виртуальную встречу по ситуации на Ближнем Востоке, где будет обсуждаться террористическая атака ХАМАСа на Израиль.



Об этом объявил президент Евросовета Шарль Мишель.



Он в очередной раз подчеркнул, что Израиль имеет полное право на самозащиту в соответствии с международным правом. Также Мишель добавил, что у ЕС вызывает "тревогу" гуманитарный кризис в Газе. Виртуальная встреча состоится во вторник, 17 октября, в 18:30.



"Крайне важно, чтобы Европейский совет, в соответствии с договорами и нашими ценностями, определил нашу общую позицию и установил четкий единый курс действий, который отражает сложность разворачивающейся ситуации", – подчеркнул Мишель.