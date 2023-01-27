



ЕС пролонгировал экономические санкции в отношении РФ

Сегодня Европейский Союз пролонгировал до 31.07.2023 экономические санкции в отношении РФ из-за ее военной агрессии против Украины, сообщает Голос Украины



"Сейчас санкции охватывают широкий спектр отраслевых мероприятий, включая ограничения по торговле, финансам, технологиям и товарам двойного использования, промышленности, транспорту и предметам роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, где-SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещания и лицензий нескольких поддерживаемых кремлем каналов дезинформации", – говорится в сообщении Совета ЕС.

