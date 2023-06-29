



ЕС продлит санкции против Ирана

Страны Евросоюза намерены продлить санкции против Ирана за разработку и постройку баллистических ракет, срок действия которых истечет в октябре 2023 года, пишет Reuters.



Источники назвали три причины, по которым ЕС решил продлить действие санкций: использование Россией иранских беспилотников в Украине, возможность поставок иранских ракет в Россию, а также нарушение условий ядерной сделки Ираном.



"Иранцам было сказано довольно четко, и теперь вопрос в том, какие ответные шаги иранцы могут предпринять, если таковые вообще будут, и предвидеть это", - отметил европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

