



ЕС приветствует соглашение Израиля и Ливана

Европейский союз приветствовал соглашение, достигнутое между Израилем и Ливаном, об установлении морской границы.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель похвалил Израиль и Ливан, а также США за посредничество, сообщает "Аруц Шева".



"ЕС высоко оценивает конструктивный дух Израиля и Ливана в этом начинании, а также роль США. Соглашение, достигнутое обеими сторонами, является важной вехой. Его осуществление будет способствовать их стабильности и процветанию, а также всему региону в целом. Мы призываем стороны продолжать конструктивное взаимодействие, в том числе в направлении регионального энергетического сотрудничества и развития", - говорится в заявлении Борреля.