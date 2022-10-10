



ЕС предупредил Лукашенко о новых санкциях

Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Беларусь столкнется с новыми санкциями, если президент Александр Лукашенко продолжит более активно вовлекаться в российскую агрессию против Украины.



"Мы знаем о фальшивых обвинениях режима Лукашенко в адрес Украины, связанных с планированием атаки на территорию Беларуси. Это полностью необоснованные, нелепые обвинения, и они полностью неприемлемы. Украина здесь жертва, Украина здесь не агрессор. Мы напоминает беларусскому режиму, что Украина подвергается жестокой атаке в нарушение международного права. Мы призываем режим в Минске устраниться от любого участия в этом жестоком нелегитимном нападении. Мы призываем режим в Минске прекратить предоставлять территорию Беларуси в качестве стартовой площадки для авиационных ударов, включая ракетные удары и удары дронами по украинской территории", — заявил Петер Стано.



"Любые дальнейшие действия, если беларусский режим решится активнее участвовать в этой незаконной войне — мы слышали заявления Лукашенко о совместной беларусско-российской региональной группировке войск. У нас нет подробностей, но если это произойдёт, это будет еще одна эскалация, и это не останется без внимания Европейского союза. Позвольте мне напомнить, что все это делается именно беларусским режимом против воли большинства жителей Беларуси, это будет встречено новыми и суровыми ограничительными мерами со стороны Европейского союза", — добавил Стано.