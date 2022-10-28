



ЕС поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения

Европейский союз поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения о демаркации морских границ.



"ЕС поздравляет Израиль и Ливан с этим знаменательным достижением и высоко оценивает роль США в содействии переговорам", - говорится в заявлении представителя блока.



"Это историческое соглашение будет способствовать стабильности и процветанию двух соседей, а также региона в целом. ЕС готов продолжать развивать свои партнерские отношения как с Израилем, так и с Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на благо всех", - сказано в заявлении.

