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ЕС поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения
28.10.2022 17:32 Ольга Белозерова

ЕС поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения

Европейский союз поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения о демаркации морских границ. 

"ЕС поздравляет Израиль и Ливан с этим знаменательным достижением и высоко оценивает роль США в содействии переговорам", - говорится в заявлении представителя блока. 

"Это историческое соглашение будет способствовать стабильности и процветанию двух соседей, а также региона в целом. ЕС готов продолжать развивать свои партнерские отношения как с Израилем, так и с Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на благо всех", - сказано в заявлении. 
 

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