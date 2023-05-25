



ЕС подтвердил заморозку 200 млрд евро Центрального банка России

Страны Евросоюза заморозили активы Центрального банка России на общую сумму более 200 млрд. евро. Об этом сказал официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе в четверг, 25 мая.



"Согласно десятому пакету санкций, операторы и государства-члены должны были сообщить Еврокомиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены подали доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь и добавил, что о местонахождении активов нужно спрашивать отдельные страны ЕС.



На вопрос о планах использования замороженных средств РФ в интересах Украины Виганд ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы Россия оплатила нанесенный Украине ущерб".



По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование активов Центрального банка России.



"Можно было бы подумать о процентах (по капиталу) и т.д. Продолжаются обсуждения в специальной рабочей группе Совета ЕС, которая сотрудничает со шведским председательством. Последнее совещание состоялось вчера", - отметил Виганд.



