



ЕС планирует ввести санкции против Лепса, Михалкова и других звезд РФ

ЕС планирует ударить санкциями по рупорам российской пропаганды.



Как сообщает EU Observer, в "черный список" ЕС могут попасть популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Мария Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепс, Никита Михалков, блогер Дмитрий Пучков и писатель Сергей Михеев.



По данным издания, Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые 2ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом".



Другой кандидат место в "черном списке" Сергей Михеев говорит о "мнимой необходимости денацификации и демилитаризации Украины" и продвигает "идеологию Русского мира".