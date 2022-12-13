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ЕС планирует ввести санкции против Лепса, Михалкова и других звезд РФ
13.12.2022 05:36 Ольга Белозерова

ЕС планирует ввести санкции против Лепса, Михалкова и других звезд РФ

ЕС планирует ударить санкциями по рупорам российской пропаганды. 

Как сообщает EU Observer, в "черный список" ЕС могут попасть популярные российские телеведущие Борис Корчевников и Мария Евгеньевна Ким, певец Григорий Лепс, Никита Михалков, блогер Дмитрий Пучков и писатель Сергей Михеев.

По данным издания, Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые 2ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом". 

Другой кандидат место в "черном списке" Сергей Михеев говорит о "мнимой необходимости денацификации и демилитаризации Украины" и продвигает "идеологию Русского мира". 

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