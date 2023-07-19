



ЕС планирует создать фонд поддержки ВСУ на €20 миллиардов, - СМИ

Европейский союз планирует создать специальный фонд для поддержки Вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет с финансирование до 20 миллиардов евро. Кроме того, в период между 2024 и 2027 годами ЕС планирует выделить 50 миллиардов евро на невоенную помощь Украине.



Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова пяти дипломатов, знакомых с планом.



"Это предложение не предполагает прямых платежей ЕС на вооружение Украины. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть свои собственные расходы на покупку и пожертвование боеприпасов, ракет и танков. Это также поможет оплатить обучение украинских солдат",- отмечается в публикации.



Предложение о создании специального фонда является частью более широких усилий ЕС, направленных на демонстрацию долгосрочной поддержки Украины.



В ближайшие годы ЕС возьмет на себя ряд обязательств перед Украиной в сфере безопасности, Европейская служба внешних дел уже разработала соответствующий план.



Кроме того, в период между 2024 и 2027 годами ЕС планирует выделить 50 млрд евро на невоенную помощь Украине. Новое предложение по военному финансированию было направлено странам ЕС для ознакомления, а министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг, 20 июля, во время встречи в Брюсселе. По словам двух дипломатов, цель заключается в том, чтобы принять предложение до осени.



ЕС уже неоднократно сталкивался с трудностями при попытках утвердить пополнение своего оружейного фонда для Украины - к задержкам приводили политические споры, а Венгрия создавала преграды, продолжая развивать связи с РФ.



В то же время открытие нового фонда может сделать военную поддержку Украины предсказуемой в долгосрочной перспективе.



Выделение до 20 миллиардов евро на поддержку Украины позволит лидерам ЕС послать Москве сигнал о том, что они готовы сделать все возможное, чтобы помочь украинскому государству. Распределенный на четыре года фонд позволит ЕС ежегодно получать из банка 5 миллиардов евро. Цифры, тем не менее, представляют собой потолок и не служат гарантией того, что все они будут израсходованы.



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