



ЕС планирует совместные военно-морские патрули для защиты от угрозы РФ

ЕС рассматривает возможность совместного морского патрулирования и военно-морских учений для борьбы с российскими кораблями-шпионами и защиты критически важной морской инфраструктуры, пишет Financial Times.



В пятницу будет опубликована обновленная морская стратегия, которая включает план действий, призывающий к проведению ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны при улучшении координации между странами-членами.



Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниус Синкявичюс сказал, что стратегия также предусматривает усиление спутникового мониторинга и обмен разведданными.



"Безусловно, существует потребность в дальнейшем развитии потенциала и возможностей стран-членов", - добавил он.



Комиссар отметил, что нападение на газопровод "Северный поток" показал необходимость усиления бдительности в отношении морской деятельности в Европе.



Страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.



За создание плана стоят еврокомиссар Синкявичюс и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя в плане делается упор на сотрудничество с НАТО, он утверждает, что война в Украине выявила необходимость для ЕС принять собственные защитные меры.



Синкявичюс также сказал, что план включает предложения по борьбе с неразорвавшимися боеприпасами и минами в море.



Кроме того, еврокомиссар хотел бы создать специальную группу для очистки Черного моря после войны.



