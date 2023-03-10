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ЕС планирует совместные военно-морские патрули для защиты от угрозы РФ
10.03.2023 12:41 Ирина Демьянова

ЕС планирует совместные военно-морские патрули для защиты от угрозы РФ

ЕС рассматривает возможность совместного морского патрулирования и военно-морских учений для борьбы с российскими кораблями-шпионами и защиты критически важной морской инфраструктуры, пишет Financial Times.

В пятницу будет опубликована обновленная морская стратегия, которая включает план действий, призывающий к проведению ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны при улучшении координации между странами-членами.

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниус Синкявичюс сказал, что стратегия также предусматривает усиление спутникового мониторинга и обмен разведданными.

"Безусловно, существует потребность в дальнейшем развитии потенциала и возможностей стран-членов", - добавил он.

Комиссар отметил, что нападение на газопровод "Северный поток" показал необходимость усиления бдительности в отношении морской деятельности в Европе. 

Страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской активности вокруг оффшорных ветровых электростанций, нефтяных и газовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.

За создание плана стоят еврокомиссар Синкявичюс и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Хотя в плане делается упор на сотрудничество с НАТО, он утверждает, что война в Украине выявила необходимость для ЕС принять собственные защитные меры. 

Синкявичюс также сказал, что план включает предложения по борьбе с неразорвавшимися боеприпасами и минами в море.

Кроме того, еврокомиссар хотел бы создать специальную группу для очистки Черного моря после войны.

 

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