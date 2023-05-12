



ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель в Черном море

Европейский Союз планирует проложить подводный интернет-кабель в Черном море, чтобы улучшить связь с Грузией и уменьшить зависимость от линий, проходящих через Россию, пишет Financial Times.



Согласно программному документу Еврокомиссии, кабель протяженностью 1 100 километров и стоимостью €45 миллионов соединит страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды в Черном море. Проект пока рассматривают, тендеры на его реализацию еще не открыли.



По словам источников FT, в 2021 году ЕС и Грузия признали, что для улучшения цифровой связи Грузии необходим черноморский интернет-кабель. Впоследствии война в Украине добавила толчок к проекту. Наземные линии связи и станции, через которые подводные кабели выходят на берег, считаются уязвимыми для шпионажа, хакеров и воров.



ЕС также намерен проложить отдельный электрический кабель по дну Черного моря в рамках программы Global Gateway. Он должен соединить Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном.



Компания Vodafone тоже рассматривает возможность развития кабельного маршрута через Черное море. Проект под названием Kardessa может соединить Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжаться по суше в Армению, Казахстан и дальше в Азию.

