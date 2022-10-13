



ЕС ожидает, что Сербия присоединится к санкциям против РФ

Еврокомисар по вопросам расширения Оливер Вархеи заявил, что ЕС ожидает от Сербии как страны-кандидата единства с позицией ЕС во внешней политике, в том числе в санкциях против России.



"ЕС - важнейший политический и экономический партнер Сербии... В то же время мы хотим рассчитывать на Сербию как на искреннего партнера и союзника, который вместе с нами стоит за общие ценности, безопасность и процветание. В нынешнем геополитическом контексте очевидно, что Сербия должна увеличить усилия по гармонизации с позицией ЕС в вопросах внешней политики, в том числе декларациях и санкциях в отношении России", - отметил он.