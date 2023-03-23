



ЕС ответил на "ракетные угрозы" Медведева МУС

Европейский Союз выступил с полной поддержкой Международного уголовного суда после угроз заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева ударить гиперзвуковой ракетой по зданию суда в Гааге.



Соответствующее заявление обнародовал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг 23 марта.



Боррель заявил, что ЕС осуждает незаконную угрозу высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и страны, где он находится – Нидерландов.



В заявлении не указано имя российского чиновника, но, очевидно, речь идет о Медведеве. 20 марта в своем Telegram-канале он написал, что "вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового Оникса из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда".



17 марта в Международном уголовном суде был издан ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.



В своем заявлении Боррель также осудил меры, объявленные Россией против прокурора МУС и его судей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против них за "незаконное привлечение к ответственности заведомо невиновного" президента РФ Владимира Путина.



"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе суда, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", - подчеркнул главный дипломат Евросоюза.



Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите суда от любого внешнего вмешательства, направленного на препятствование и подрыв международной системы уголовного правосудия.



ЕС продолжит выступать за универсальность Римского устава и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность присоединения к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за тяжкие преступления.



В самом Международном уголовном суде назвали угрозы Медведева и открытое Следственным комитетом России дело попыткой воспрепятствовать усилиям по привлечению к ответственности за действия, запрещенные международным правом.



