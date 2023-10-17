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ЕС откроет гуманитарный воздушный коридор в Газу
17.10.2023 04:25 Наталья Богинская

ЕС откроет гуманитарный воздушный коридор в Газу

Европейский Союз откроет гуманитарный воздушный коридор в Газу через Египет. Первые полеты ожидаются на этой неделе, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Палестинцы в Газе нуждаются в гуманитарной помощи. Вот почему мы запускаем гуманитарный воздушный мост ЕС в Газу через Египет. Первые два рейса начнутся на этой неделе", – заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции в столице Албании Тиране, где она приняла участие в региональном балканском саммите.

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