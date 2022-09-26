



ЕС осудил жестокое обращение с митингующими в Иране

В ЕС отреагировали на протесты в Иране, осудив жестокое обращение над митингующими со стороны иранских силовиков.



Евросоюз поднимет вопрос о жестоком подавлении протестов на ближайшем заседании Совета ЕС, о чем заявил спикер Европейской службы по внешним делам Петер Стано.



"Поступает все больше сообщений о том, что, несмотря на призывы к сдержанности, реакция иранских силовиков на протесты была непропорциональной и привела к смертям и большому количеству раненых... Для ЕС и стран-членов масштабное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих неприемлемо", - отметил он.