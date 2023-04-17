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ЕС осудил "возмутительно суровый" приговор российскому оппозиционеру
17.04.2023 17:38 Евгения Маркова

ЕС осудил "возмутительно суровый" приговор российскому оппозиционеру

Европейский союз осуждает вынесенный Россией приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет тюрьмы по "политически мотивированным обвинениям".

"Сегодняшнее возмутительно жесткое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью с целью оказания давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
 

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