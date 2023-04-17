



ЕС осудил "возмутительно суровый" приговор российскому оппозиционеру

Европейский союз осуждает вынесенный Россией приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет тюрьмы по "политически мотивированным обвинениям".



"Сегодняшнее возмутительно жесткое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью с целью оказания давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против незаконной агрессивной войны России против Украины", — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

