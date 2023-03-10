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ЕС осудил теракт в Тель-Авиве
10.03.2023 14:13 Ирина Демьянова

ЕС осудил теракт в Тель-Авиве

Европейский союз осуждает террористическую атаку, которая произошла прошлой ночью в центре Тель-Авива, в результате которой по меньшей мере три человека получили ранения, один в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взял на себя ХАМАС. 

“Этот бессмысленный поступок еще раз демонстрирует, насколько важно остановить цикл насилия и деэскалировать ситуацию. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не реагировать на подобные провокации”, - говорится в заявлении.

 

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