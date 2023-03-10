



ЕС осудил теракт в Тель-Авиве

Европейский союз осуждает террористическую атаку, которая произошла прошлой ночью в центре Тель-Авива, в результате которой по меньшей мере три человека получили ранения, один в критическом состоянии.



Ответственность за теракт взял на себя ХАМАС.



“Этот бессмысленный поступок еще раз демонстрирует, насколько важно остановить цикл насилия и деэскалировать ситуацию. Призываем все стороны проявлять сдержанность и не реагировать на подобные провокации”, - говорится в заявлении.



