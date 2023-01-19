



ЕС осудил слова Лаврова о россиянах и Холокосте

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель присоединился к критике слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сравнившего международную изоляцию РФ с Холокостом.



"Современная Европа была построена на пепле Холокоста. Это ужасное наследие европейской истории. Вот почему на следующей неделе мы будем отмечать ежегодный Международный день памяти жертв Холокоста. Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, который обвинил Запад в поиске "окончательного решения" для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста. Это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова", - отметил Боррель.



По его словам, манипуляция правдой, которая ведется российским режимом для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины, достигла "очередной неприемлемой и постыдной точки".



"Нельзя проводить параллель между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты территории и народа от неоправданной агрессии. Россия вторглась в суверенную соседнюю страну, ежедневно убивает там мирных жителей с целью уничтожить страну и украинскую нацию. Отрицание и искажение Холокоста противоречат законодательству и ценностям ЕС. Евросоюз взял на себя обязательство обеспечить, чтобы такие злодеяния больше никогда не повторялись", — добавил Боррель.



Ранее министерство иностранных дел Израиля подвергло резкой критике слова Лаврова о том, что война в Украине является американским вариантом "окончательного решения русского вопроса".