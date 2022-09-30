



ЕС осудил решение Путина о захваченных территориях Украины

Европейский Союз решительно осуждает "принятие" Россией в свой состав захваченных украинских областей.

Об этом сказано в официальном заявленим, распространенном днем, 30 сентября.

Уточняется, что Евросоюз никогда не признает незаконные "референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины.

Также в ЕС пообещали ужесточить санкции против России.

Как сообщалось ранее, страны ЕС достигли предварительной договоренности относительно восьмого пакета.