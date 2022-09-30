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ЕС осудил решение Путина о захваченных территориях Украины
30.09.2022 16:43 Алина Груднева

ЕС осудил решение Путина о захваченных территориях Украины

Европейский Союз решительно осуждает "принятие" Россией в свой состав захваченных украинских областей. 

 
Об этом сказано в официальном заявленим, распространенном днем, 30 сентября.
 
Уточняется, что Евросоюз никогда не признает незаконные "референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины.
 
Также в ЕС пообещали ужесточить санкции против России. 
 
Как сообщалось ранее, страны ЕС достигли предварительной договоренности относительно восьмого пакета. 

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