ЕС осудил решение Путина о захваченных территориях Украины
Европейский Союз решительно осуждает "принятие" Россией в свой состав захваченных украинских областей.
Об этом сказано в официальном заявленим, распространенном днем, 30 сентября.
Уточняется, что Евросоюз никогда не признает незаконные "референдумы", проведенные на оккупированных территориях Украины.
Также в ЕС пообещали ужесточить санкции против России.
Как сообщалось ранее, страны ЕС достигли предварительной договоренности относительно восьмого пакета.