



ЕС осудил решение о приватизации Россией ЗАЭС

Евросоюз осудил решение России приватизировать Запорожскую АЭС.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он потребовал усилить на захваченном объекте присутствие МАГАТЭ.

"ЕС никогда не признает нелегальную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответственно, декрет о захвате ЗАЭС является незаконным и ничтожным с правовой точки зрения", - подчеркнул он.

Боррель призвал РФ вывести свои войска и технику с территории ЗАЭС.