



ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине восстановить страну

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о непоколебимости ЕС в помощи восстановления Украины.



"Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС восстановления и реконструкции Украины в преддверии Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине восстановить страну", - написала она в ночь на субботу в твитере.





