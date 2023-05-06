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ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине восстановить страну
06.05.2023 11:21 Ирина Демьянова

ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине восстановить страну

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о непоколебимости ЕС в помощи восстановления Украины.

"Очень продуктивная встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС восстановления и реконструкции Украины в преддверии Конференции по восстановлению Украины в Лондоне в июне. ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине восстановить страну", - написала она в ночь на субботу в твитере.
 

 

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