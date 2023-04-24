



ЕС ограничил сирийских кузенов Асада из-за подозрений в торговле наркотиками

Европейский союз в понедельник ввел санкции в отношении лиц и групп, связанных “крупномасштабными операциями по незаконному обороту наркотиков” сирийского правительства.



ЕС наложил ограничения на Васима аль-Асада и Самера аль-Асада, двух родственников президента Башара аль-Асада, двух граждан Ливана и почти дюжину других людей за их роль в торговле каптагоном, амфетамином. Ранее в отношении президента были введены санкции.



ЕС заявил, что сирийское правительство стало “центральным игроком” в производстве и торговле наркотиками даже в Европе, “обогащая себя” и дестабилизируя регион.

В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Самера и Васима аль-Асада, а также против ливанских граждан Ноя Зайтара и Хасана Дакку в связи с обвинениями в торговле каптагоном.



Правительство Асада отрицает свою причастность к производству и контрабанде наркотиков и заявило, что стремится остановить эту торговлю.



Кроме того, блок ввел санкции в отношении отдельных лиц, частных охранных компаний и пресловутой Четвертой дивизии, возглавляемой братом президента Махером аль-Асадом, из-за нарушений прав человека.



Пподдерживаемые правительством ополченцы “пытались уклониться от санкций, меняя свое название и стремясь привлечь международные контракты, выдавая себя за частные охранные фирмы”.



ЕС также ввел санкции в отношении российской инженерно-строительной компании “Стройтрансгаз”, работающей в Сирии, за поддержку и получение выгоды от сирийского правительства. В 2014 году Соединенные Штаты объявили санкции против “Стройтрансгаза” за его предполагаемые связи с российским правительством.