



ЕС одобрил создание гражданской миссии в Молдове для противодействия угрозам РФ

Послы стран Европейского Союза в среду одобрили решение о создании гражданской миссии ЕС в Молдове, написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

EU ambassadors just gave green light to the establishment of an EU civilian mission to #Moldova to help the country face hybrid threats from #Russia. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on Mon. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 19, 2023

"Послы ЕС только что дали зеленый свет созданию гражданской миссии ЕС в Молдове, чтобы помочь стране противостоять гибридным угрозам со стороны России", – говорится в сообщении.Джозвяк добавил, что министры иностранных дел ЕС утвердят это решение в понедельник.Также на этой неделе в совете ЕС запланировано согласование санкционного режима в связи с попытками дестабилизации ситуации в Молдове.Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.Это произошло на фоне раскрытого плана Кремля по дестабилизации ситуации в стране, который предусматривал контроль над политической сферой, энергетический шантаж, а также усиление напряженности в Приднестровье.Официально Москва отрицает "план дестабилизации Молдовы", заявляя, что это "абсолютно безосновательные" заявления.