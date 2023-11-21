



ЕС обсуждает ограничение поездок российских дипломатов

Чешская Республика разворачивает тему мониторинга передвижения российских дипломатов после того, как стало понятно, что “потенциальные шпионы” намеренно избегают зон контроля при пересечении границ.



Предложение Чехии состоит в том,чтобы российские дипломаты находились только в той стране Евросоюза, где они назначены работать, а не перемещались свободно по всему ЕС. Прага подняла этот вопрос на основании наблюдений - российские дипломаты получают визы в Вене, якобы для работы в ООН, а в последствии используют эти документы для свободного передвижения по Евросоюзу.

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В ближайший пакет санкций результаты этих обсуждений будут вряд ли внесены, поскольку дискуссия только началась. Однако, ход делу дан. Об этом сообщает издание Financial Times.





