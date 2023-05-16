



ЕС обеспокоен все большим отступлением Грузии от общей внешней политики

В Евросоюзе выразили сожаление в связи с тем, что внешняя политика Грузии и политика в сфере безопасности становится все более несогласованной с соответствующими политиками ЕС.



Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".



Стано отметил, что ЕС выражает сожаление по поводу решения Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ отменить запрет на полеты на прошлой неделе.



"Из-за незаконной войны России против Украины ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не позволяем полеты из и в Россию и над Россией.



Последнее решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая путь Грузии в ЕС и обязательства Грузии согласовывать с решениями ЕС во внешней политике, как предусматривает Соглашение об ассоциации Грузия-ЕС", – заявил представитель.



Стано отметил, что, к сожалению, уровень согласования внешней политики Грузии и политики в сфере безопасности с соответствующими политиками ЕС снизился с 44% в прошлом году до 31% в этом году.



"Это действительно вызывает наши беспокойства, это действительно вызывает большое сожаление", – констатировал он.



