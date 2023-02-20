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ЕС не имеет оснований внести КСИР в список террористических организаций
20.02.2023 20:12 Наталья Богинская

ЕС не имеет оснований внести КСИР в список террористических организаций

Юристы ЕС заявили, что в настоящее время у блока нет законных оснований для включения Революционной гвардии Ирана в список террористических организаций, сообщила в понедельник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

“На данный момент у нас нет законных оснований для включения Стражей исламской революции в список террористических организаций”, – заявила Бербок журналистам в конце встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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