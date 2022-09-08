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ЕС направит ЮНИСЕФ миллионы евро на поддержку детей в Газе
08.09.2022 11:05 Ольга Белозерова

ЕС направит ЮНИСЕФ миллионы евро на поддержку детей в Газе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получает грант в размере 3,8 миллиона евро (3,7 миллиона долларов) от Европейского союза для поддержки палестинских детей в Газе.

Программа, поддерживаемая ЕС, является результатом сотрудничества между ЮНИСЕФ и министерством социального развития ПА, сообщает Middle East Monitor.

Как отмечается, средства будут направлены на укрепление образовательных услуг, среди которых летние мероприятия, а также водоснабжение, санитария и гигиена в школах.

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