



ЕС направит ЮНИСЕФ миллионы евро на поддержку детей в Газе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получает грант в размере 3,8 миллиона евро (3,7 миллиона долларов) от Европейского союза для поддержки палестинских детей в Газе.



Программа, поддерживаемая ЕС, является результатом сотрудничества между ЮНИСЕФ и министерством социального развития ПА, сообщает Middle East Monitor.



Как отмечается, средства будут направлены на укрепление образовательных услуг, среди которых летние мероприятия, а также водоснабжение, санитария и гигиена в школах.