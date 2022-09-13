



ЕС направит своего спецпредставителя в Армению и Азербайджан

Европейский союз направит своего спецпредставителя в Армению и Азербайджан в связи с эскалацией конфликта на границе между государствами.



Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.



"Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня. Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию", - говорится в заявлении.



Боррель отметил, что ведет переговоры с министрами иностранных дел двух государств, а глава Европейского Совета Шарль Мишель находится в контакте с лидерами обеих стран.



"ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном", - заявил Жозеп Боррель.

