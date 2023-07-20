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ЕС на полгода продлил санкции против России
20.07.2023 14:38 Ирина Демьянова

ЕС на полгода продлил санкции против России

Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.
 

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