



ЕС на полгода продлил санкции против России

Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.



Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.



Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

