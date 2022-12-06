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ЕС может ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ
06.12.2022 16:13 Ольга Белозерова

ЕС может ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ

Европейский Союз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность введения санкций против горнодобывающей промышленности Российской Федерации.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что ЕС может ввести запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России. 

ЕС также может установить запрет на транзакции с тремя российскими банками, и установить  экспортный контроль за технологиями, которые РФ может использовать для военного производства. 

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