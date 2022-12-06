



ЕС может ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ

Европейский Союз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность введения санкций против горнодобывающей промышленности Российской Федерации.



Об этом сообщает Financial Times.



Отмечается, что ЕС может ввести запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.



ЕС также может установить запрет на транзакции с тремя российскими банками, и установить экспортный контроль за технологиями, которые РФ может использовать для военного производства.