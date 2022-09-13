



ЕС может лишить Венгрию права голоса

Бывший министр иностранных дел и обороны Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.



"Корень проблем Орбана (Виктор Орбан, президент Венгрии — прим. ред.) с ЕС – то, что он в Венгрии начал применять путинскую матрицу. Сначала ты берешь под контроль СМИ – как государственные, так и частные. Потом ты подчиняешь систему правосудия. Потом ты начинаешь воровать деньги у государственных компаний и так далее. И вот все это создало его категорический спор с остальным Евросоюзом", – отметил Сикорский.



Он также отметил, что процедуры исключения из ЕС не существует.



"Но есть процедура для приостановки права голоса. И я думаю, что элементы этого уже есть", – считает Сикорский.