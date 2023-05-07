



ЕС критикует Израиль за снос палестинской школы, которую он финансирует

Европейский союз критикует Израиль за снос школы в палестинской деревне Джуббет аль-Дхиб, которая им финансировалась.



“Снос зданий является незаконным в соответствии с международным правом, и право детей на образование должно уважаться”, — заявила делегация ЕС в ПА, добавив, что этот шаг затронул 60 детей.



“Израиль должен прекратить все сносы домов и выселения, которые только усугубят страдания палестинского населения и еще больше обострят и без того напряженную обстановку“, — говорится в заявлении.



Снос высоко оценивает глава регионального совета Гуш-Эцион.



“Создание ветхих школ на самом деле является тактикой захвата государственных земель ПА, что фактически подвергает учащихся риску, — заявляет Шломо Ниман в своем заявлении. - Предстоит еще много работы“.



